Sueños de libertad arrasa en agosto y vuelve a ser la serie más vista de la televisión

Sueños de libertad continúa como la serie más vista de la televisión y logra su segundo mejor mes de la historia, sólo superado por el de estreno en febrero de 2024. Este mes de agosto ha cosechado una media de un 13,9% de share y 1.147.000 espectadores.

La serie no sólo ha conseguido ser líder invicta un mes más, aumentando la ventaja con sus competidores a +6 puntos y +5 puntos, si no que acapara también el ranking de emisiones de ficción del mes, con 9 del top 10.

Sueños de libertad se ha consolidado como uno de los contenidos televisivos favoritos de los españoles durante todo el año y sus tramas prometen seguir enganchando a los espectadores semana tras semana.

Las ficciones de Antena 3 continúan liderando

Otra de las series que se emiten actualmente en Antena 3, La Encrucijada, sigue líder en la temporada con una media de un 10,3% de share y como la ficción nacional más vista de la franja estelar.

Además, Antena 3 se mantiene como referente con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida con un 11,4% y 825.000 espectadores, también líder, y Renacer con un 10,7% y 745.000 espectadores. Ambas consiguen su mejor mes en medio año dentro del top 5 y de las series más vistas del Prime Time.