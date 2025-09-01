Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 383

Digna le revela a Marta que ella también ha recibido una carta de Fina: "No la odies por esto"

La matriarca Merino le ha contado que ella también recibió una carta de Fina: y lo que le ha dicho ha sido muy doloroso para Marta.

Marta

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Digna ha ido a hablar con Marta tras recibir una carta de Fina. En ella, la joven se despedía de la matriarca Merino, quien ha sido una madre para ella, y le explicaba los motivos de su huida.

La mujer, consciente del mal momento que pasa su sobrina Marta, ha ido a hablar con ella tras recibir la carta.

Fina le explicaba que a parte de Santiago, uno de los motivos por los que se iba era por Pelayo... Esto ha caído como un jarro de agua fría para la joven de la Reina. Fina le decía a Digna que sentía que no iba a tener lugar al lado de Marta cuando Pelayo se convirtiera en gobernador civil. ¿Se imaginará que sí que se marcha por Pelayo pero no por este motivo en concreto? ¡Ha sido por un chantaje!

Marta ha roto ha llorar con su tía, ya que cada día, la ausencia de Fina se hace más real.

¿Conseguirá salir de esta?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta empezará a asumir que Fina no va a volver

Digna

Capítulo 383 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Digna, contra las cuerdas por culpa de don Pedro

Don Pedro

Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Cristina
Capítulo 383

Cristina besa a Luis y... ¡Ambos se dan cuenta de que ha sido una mala idea!

Carmen Claudia
Capítulo 383

Carmen y Claudia reciben una carta de despedida de Fina: "Me duele en alma separarme de vosotras"

Marta
Capítulo 383

Digna le revela a Marta que ella también ha recibido una carta de Fina: "No la odies por esto"

La matriarca Merino le ha contado que ella también recibió una carta de Fina: y lo que le ha dicho ha sido muy doloroso para Marta.

Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas
Suna y Seyran vuelven a aliarse

Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas

Kazim se sintió orgulloso al ver a Seyran atacar a Suna, convencido de que la tenía de su lado. Lo que no imaginaba es que todo era una farsa.

Abel Folk

“Lo difícil es que no la cague”: Abel Folk se moja sobre David y Amanda, los hijos de Octavio Oramas en La Encrucijada

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

Seyran

“Me cortaron las alas”: Seyran rompe su silencio en televisión y acusa a los Korhan de haber destrozado su vida

Publicidad