Digna le revela a Marta que ella también ha recibido una carta de Fina: "No la odies por esto"

Digna ha ido a hablar con Marta tras recibir una carta de Fina. En ella, la joven se despedía de la matriarca Merino, quien ha sido una madre para ella, y le explicaba los motivos de su huida.

La mujer, consciente del mal momento que pasa su sobrina Marta, ha ido a hablar con ella tras recibir la carta.

Fina le explicaba que a parte de Santiago, uno de los motivos por los que se iba era por Pelayo... Esto ha caído como un jarro de agua fría para la joven de la Reina. Fina le decía a Digna que sentía que no iba a tener lugar al lado de Marta cuando Pelayo se convirtiera en gobernador civil. ¿Se imaginará que sí que se marcha por Pelayo pero no por este motivo en concreto? ¡Ha sido por un chantaje!

Marta ha roto ha llorar con su tía, ya que cada día, la ausencia de Fina se hace más real.

¿Conseguirá salir de esta?