Carmen y Claudia reciben una carta de despedida de Fina: "Me duele en alma separarme de vosotras"

Claudia y Carmen han recibido una desgarradora carta de Fina.

Las jóvenes la han leído y al segundo han comenzado a llorar: su amiga Fina se estaba despidiendo de ellas para siempre.

Fina explicaba los motivos de su marcha, mientras sus amigas leían la misiva muy preocupadas. La joven ha alegado que se ha marchado por la fuga de la cárcel de Santiago, por lo que no les ha contado la verdad.

También señalaba que, se había dado cuenta de que Marta y ella nunca podrían estar juntas de la forma en la que a ellas les gustaría.

Fina se disculpaba por haberse ido sin despedirse, y les ha asegurado que siempre, siempre las va a llevar en el corazón: "Vosotras seréis siempre mi familia".

Además, les pedía que, por favor, no la buscaran, a pesar de que fuera su primer impulso: "Respetad mi voluntad y no me busquéis".

Carmen y Claudia han terminado abrazadas, sin poder parar de llorar y asumiendo que su amiga se había marchado para siempre.