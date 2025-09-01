Resumen
Capítulo 383 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Digna, contra las cuerdas por culpa de don Pedro
Marta se da cuenta de que Fina puede que no vuelva mientras Digna es presa de un chantaje por parte de su marido.
Publicidad
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...
Gema le ha comunicado a su familia que ve una oportunidad de comprar de la cantina ahora que Gaspar va a dejarla. ¡Pero a Joaquín no le ha parecido muy buena idea!
Carmen y Claudia han recibido una desgarradora carta de Fina, en la cual, la joven les ha pedido perdón por no despedirse, pero las ha pedido que no la busquen. Ellas han asumido que no va a volver. Han terminado llorando la marcha de su amiga.
Por su parte, Digna ha recibido otra dura carta de Fina, donde le explicaba los motivos por los que se iba: y uno de ellos era Pelayo. Marta se ha quedado destrozada al enterarse.
Don Pedro ha chantajeado a Digna para que no le abandone: si se va de casa, la denunciará a la Guardia Civil por la muerte de Jesús. ¿Qué va a hacer la matriarca?
No te pierdas el próximo capítulo en atresplayer.
Publicidad