Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 383 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Digna, contra las cuerdas por culpa de don Pedro

Marta se da cuenta de que Fina puede que no vuelva mientras Digna es presa de un chantaje por parte de su marido.

Digna

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Gema le ha comunicado a su familia que ve una oportunidad de comprar de la cantina ahora que Gaspar va a dejarla. ¡Pero a Joaquín no le ha parecido muy buena idea!

Carmen y Claudia han recibido una desgarradora carta de Fina, en la cual, la joven les ha pedido perdón por no despedirse, pero las ha pedido que no la busquen. Ellas han asumido que no va a volver. Han terminado llorando la marcha de su amiga.

Por su parte, Digna ha recibido otra dura carta de Fina, donde le explicaba los motivos por los que se iba: y uno de ellos era Pelayo. Marta se ha quedado destrozada al enterarse.

Don Pedro ha chantajeado a Digna para que no le abandone: si se va de casa, la denunciará a la Guardia Civil por la muerte de Jesús. ¿Qué va a hacer la matriarca?

No te pierdas el próximo capítulo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Digna

Capítulo 383 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Digna, contra las cuerdas por culpa de don Pedro

Don Pedro

Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Cristina

Cristina besa a Luis y... ¡Ambos se dan cuenta de que ha sido una mala idea!

Carmen Claudia
Capítulo 383

Carmen y Claudia reciben una carta de despedida de Fina: "Me duele en alma separarme de vosotras"

Marta
Capítulo 383

Digna le revela a Marta que ella también ha recibido una carta de Fina: "No la odies por esto"

Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas
Suna y Seyran vuelven a aliarse

Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas

Kazim se sintió orgulloso al ver a Seyran atacar a Suna, convencido de que la tenía de su lado. Lo que no imaginaba es que todo era una farsa.

Abel Folk
Contenido exclusivo

“Lo difícil es que no la cague”: Abel Folk se moja sobre David y Amanda, los hijos de Octavio Oramas en La Encrucijada

Hemos puesto a prueba a Abel Folk para que responda cuál de sus hijos en la ficción sería más probable de cometer algunos de los siguientes supuestos. ¡Sus respuestas no tienen desperdicio!

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

Seyran

“Me cortaron las alas”: Seyran rompe su silencio en televisión y acusa a los Korhan de haber destrozado su vida

Ferit

Ferit y Seyran se destrozan con reproches familiares y cierran la puerta a la reconciliación

Publicidad