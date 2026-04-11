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Descubre el lado más personal de Ana Carlota Fernández, Valentina en Sueños de libertad, con este divertido test

La intérprete madrileña se somete a las preguntas más curiosas para conocerla mejor.

Ana Carlota Fernández nos presenta su lado más personal

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María Sicilia Fernández | Julia Zapata López | Lena Rodríguez
Publicado:

Ana Carlota Fernández es uno de los grandes fichajes para la nueva temporada de Sueños de libertad y una de las actrices más versátiles del país.

La intérprete se ha metido en el papel de Valentina, la nueva dependienta de la perfumería que llega a la colonia dispuesta a revolucionar la vida de Andrés.

Y es que la joven aterriza en Toledo con un pasado doloroso y un secreto que le ha impedido volver a abrirse al amor. Sin embargo, todo cambia al conocer al hijo de Damián, de quien termina enamorándose sin darse cuenta.

En apenas unos meses, la dulzura, bondad y timidez de Valentina han conquistado a la audiencia, convirtiéndola en uno de los personajes más queridos de la serie más vista de la televisión.

Para conocer mejor a la actriz que da vida a este personaje, hemos preparado un divertido test con el que descubrimos su lado más personal.

Conoce mejor a Ana Carlota Fernández

¿Playa o montaña? Es una de las decisiones más difíciles y a Ana Carlota Fernández tampoco le resulta sencilla de responder. Por eso, ha optado por no elegir y quedarse con Asturias como su lugar favorito para “perderse”.

Además, la intérprete también ha confesado que los dulces son su debilidad y especialmente, las gominolas. ¡No puede salir de casa sin ellas!

¿Sabías que, si no hubiese interpretado a Valentina, a Ana Carlota Fernández le hubiera gustado meterse en la piel de Claudia?

La actriz ha bromeado sobre su compañera, Isabel Moreno, sin saber que la tenía detrás, llevándose una divertida sorpresa cuando la ha visto.

¡Dale al play y disfruta al completo de este divertido test! Y recuerda que, de lunes a viernes, tienes una cita con Sueños de libertad, a las 15:45h en Antena 3.

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