Entrevista exclusiva
Ana Carlota Fernández llega pisando fuerte a Sueños de libertad: "Valentina lo va a revolucionar todo"
La actriz aterriza en la serie diaria más vista de la televisión dando vida a Valentina, una amiga de la infancia de Cloe, que llega a la fábrica como dependienta.
Ana Carlota Fernández es uno de los nuevos fichajes de la nueva temporada de Sueños de libertad que promete revolucionarlo todo con un perosnaje clave que marcará un antes y un después en la vida de los protagonistas.
La intérprete dará vida a Valentina, una mujer dulce, inteligente, y algo tímida que esconde un terrible secreto. Un secreto que le hará huir en busca de un lugar seguro y ahí se encontrará con Cloe, su amiga de la infancia, que le tenderá la mano en estos momentos tan complicados por lo que atraviesa.
Así, Valentina entrará a formar parte de la fábrica convirtiéndose en dependienta y compartiendo habitación con Claudia. ¿Le contará lo que le pasa?
Hemos hablado con Ana Carlota Fernández quién nos ha presentado a su personaje y nos ha contado cómo se siente al interpretar a Valentina o cómo ha sido su incorporación a Sueños de libertad.
La actriz nos ha contado cómo han sido sus primeras impresiones al ver los decorados de la serie: "Es una preciosidad", confesándonos que está muy ilusionada por entrar a formar parte de este proyecto y que tenía muchas ganas.
"La entrada de Valentina va a ser muy misteriosa"
Pero, ¿cómo es Valentina? Ana Carlota Fernández nos ha revelado que Valentina es como una cebolla porque tiene muchas capas y ese secreto que esconde le va a pesar mucho y eso le va a provocar tomar distancia con la gente de la tienda, ser más retaída y que le cuesta confiar en los demás: "Ella viene con una mochila bastante importante".
Poco a poco , sus compañeros irán descubriendo a Valentina, que es lo qué le ha pasado y por qué llega de esa manera a la colonia. Y es que Valentina va a llegar muy triste a Perfumerías Brossard De la Reina , pero la actriz cree que el público va a empatizar mucho con ella. ¡No podemos tener más ganas de de descubrirla!
"Va a desmontar todas las tramas amorosas"
Ana Carlota Fernández también nos ha confesado que Valentina va a desmontarlo y que va tener mucha trama con..¡Andrés! Y es que en esta serie faltaba una rubia para revolucionarlo todo, nos ha contado entre risas.
Además, la intérprete se siente muy acogida al entrar en Sueños de libertad y que entrar en un proyecto tan grande siempre da respeto, pero que ella se siente muy traquila y con muchas ganas de que conozcamos a Valentina.
Ana Carlota Fernández regresa así a una ficción diaria de Atresmedia tras su paso por Amar es para siempre y después de convertirse en un referente con su papel en Los Protegidos, serie que ha vuelto con ella a la cabeza con Los Protegidos: Un nuevo poder, en Atresplayer. ¡Bienvenida a esta gran familia, Ana Carlota!
