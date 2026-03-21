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Ana Carlota Fernández desvela cómo será la relación entre Valentina y Andrés en los próximos capítulos de Sueños de libertad: "Va a ser algo muy bonito"

Andrés y Valentina están cada vez más cerca y solo el tiempo dirá si esa amistad se convertirá en algo más.

Ana Carlota Fernández desvela cómo será la relación entre Valentina y Andrés en los próximos capítulos de Sueños de libertad: "Va a ser algo muy bonito"

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Parece que Andrés va a intentar darle otra oportunidad al amor. Aunque él siempre estará enamorado de Begoña, sabe que por el momento su historia con ella no va a tener un final feliz.

A pesar de que él por fin ya ha obtenido la nulidad matrimonial y ya es libre de María, Begoña sigue atada a Gabriel y seguirá, por el momento, unida a él por sus hijos: Julia y Juanito.

La enfermera, aunque nunca podrá olvidar a Andrés porque ha sido y será el amor de su vida, le ha pedido que rehaga su vida y sea feliz. Se lo merece y no puede vivir atormentado en un amor que ahora es imposible.

Así poco a poco, Andrés se fija en una nueva trabajadora de la fábrica. Valentina, una chica tímida y reservada que arrastra un gran herida debido aun gran trauma del pasado.

Sus comienzos

Aunque sus comienzos no fueron fáciles, la chispa entre ellos fue más que evidente desde su primer encuentro. Valentina se quedó en shock al descubrir que Andrés era un De la Reina y después comenzaron los primeros roces entre ellos debido a un problema en la fábrica.

Valentina conoce a Andrés y se queda sin palabras al descubrir que…¡es un De la Reina!

Andrés no defendió a una trabajadora, algo que no le gustó nada a Valentina, pero el roce hace el cariño y poco a poco fue describiendo que tenían muchas mas cosas en común de lo que creían y comenzó una bonita amistad.

Hemos hablado con Ana Carlota Fernández, la actriz que interpreta a Valentina y nos ha contado cómo ha comenzado esa amistad. Y es que en palabras de la actriz, Andrés y Valentina se dan cuenta de que ambos conectan mucho cultural e intelectualmente y que tiene muchos gustos en común como su afición por ir a exposiciones, un plan al que van juntos y que sin quererlo ya se ha convertido en su primera cita.

"Poco a poco habrá una atracción"

Ana Carlota Fernández nos confiesa que, por el momento, Valentina no quiere pensar en el amor porque lo ha pasado muy mal y primero tiene que superar su trauma, pero "poco a poco se dará cuenta que, a parte de caerle bien, puede gustarle", nos ha contado, aunque siempre desde un punto de vista muy delicado y a fuego lento.

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

"No va a ser nada forzado y todo muy bonito", nos confiesa la actriz añadiendo que esta amistad se irá desarrollando despacito y poco a poco se irá viendo a donde les lleva esa relación.

No podemos tener más ganas de descubrir cómo se va construyendo esta historia que ya nos ha enamorado entre Andrés y Valentina. No te pierdas los próximos capítulos de la serie más vista de la televisión y disfruta de todo lo que nos ha contado Ana Carlota Fernández, Valentina, en Sueños de libertad.

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