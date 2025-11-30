Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Cloe es una mujer moderna y libre que viste a la última moda de París. Y sí, desde luego sabe cómo convencer. Ella ha sido un terremoto que ha llegado a Toledo para revolucionarlo todo en Sueños de libertad.

Su llegada a la fábrica

La joven llegó a la fábrica como representante de Brossard después de que los franceses adquiriesen el 51% de las acciones de Perfumerías De la Reina convirtiéndose en los socios mayoritarios.

Nada más llegar, su vestimenta y su estilo moderno y afrancesado no dejó indiferente a nadie. Pero, después, los despidos, cambios y nuevos métodos de trabajo marcaron sus primeros días en la colonia provocando miedo, incertidumbre e, incluso, rechazo entre los trabajadores de la fábrica.

Su primer encuentro con Marta

Cuando puso un pie en la colonia, Cloe se encontró por casualidad con Marta y Pelayo, pero en ese momento la francesa no les dijo quien era en realidad. Poco le duró el secreto y en seguida la De la Reina supo que Cloe Dubois venía pisando fuerte.

Al principio, la empresaria vio a Cloe como una amenaza en el mundo de los negocios, pero a la vez también sintió una gran admiración al ver como esta mujer fuerte y decidida sabía llevar las riendas en el mundo de los negocios en el que los hombres eran los que tenían el control.

En sus primeros encuentros chocaron, no se pusieron de acuerdo en algunas medidas y tuvieron sus más y sus menos en la idea de diseñar los nuevos uniformes para las chicas de la tienda.

Sin embargo, después de la tormenta llega la calma. Y Marta y Cloe parece que comienzan a entenderse. Ambas han comenzado a trabaja juntas y se dan cuenta que tienen muchas más cosas en común de lo que creían.

Trabajando coco con codo, empezará a surgir miradas, conversaciones más personales y una gran conexión entre ambas que Marta nunca se hubiera imaginado. ¿Del roce surgirá el cariño?, ¿Pasará algo más entre Cloe y Marta?

