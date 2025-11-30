Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No pierdas detalle!

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Cloe ha llegado pisando fuerte a Perfumerías de la Reina. Y es que la francesa lo ha puesto todo patas arriba.

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Publicidad

Cloe es una mujer moderna y libre que viste a la última moda de París. Y sí, desde luego sabe cómo convencer. Ella ha sido un terremoto que ha llegado a Toledo para revolucionarlo todo en Sueños de libertad.

Su llegada a la fábrica

La joven llegó a la fábrica como representante de Brossard después de que los franceses adquiriesen el 51% de las acciones de Perfumerías De la Reina convirtiéndose en los socios mayoritarios.

Nada más llegar, su vestimenta y su estilo moderno y afrancesado no dejó indiferente a nadie. Pero, después, los despidos, cambios y nuevos métodos de trabajo marcaron sus primeros días en la colonia provocando miedo, incertidumbre e, incluso, rechazo entre los trabajadores de la fábrica.

Su primer encuentro con Marta

Cuando puso un pie en la colonia, Cloe se encontró por casualidad con Marta y Pelayo, pero en ese momento la francesa no les dijo quien era en realidad. Poco le duró el secreto y en seguida la De la Reina supo que Cloe Dubois venía pisando fuerte.

Al principio, la empresaria vio a Cloe como una amenaza en el mundo de los negocios, pero a la vez también sintió una gran admiración al ver como esta mujer fuerte y decidida sabía llevar las riendas en el mundo de los negocios en el que los hombres eran los que tenían el control.

Cloe

En sus primeros encuentros chocaron, no se pusieron de acuerdo en algunas medidas y tuvieron sus más y sus menos en la idea de diseñar los nuevos uniformes para las chicas de la tienda.

Sin embargo, después de la tormenta llega la calma. Y Marta y Cloe parece que comienzan a entenderse. Ambas han comenzado a trabaja juntas y se dan cuenta que tienen muchas más cosas en común de lo que creían.

Marta y Cloe, cada vez más cerca: “Creo que de esta unión va a salir algo muy especial”

Trabajando coco con codo, empezará a surgir miradas, conversaciones más personales y una gran conexión entre ambas que Marta nunca se hubiera imaginado. ¿Del roce surgirá el cariño?, ¿Pasará algo más entre Cloe y Marta?

¡No podemos tener más ganas de ver cómo continúa esta historia! Sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

La brutal amenaza de Gustavo a Renata tras descubrir que está embarazada: “Si ese bebé nace, arruinaré su vida”

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata
Mejores momentos | Capítulo 1

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan
Avance | A las 22 horas

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Delia Márquez en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad
Semana del 1 al 5 de diciembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Delia llegará a casa de la Reina y lo revolucionará todo

Andrés pactará con la madre de Gabriel que viaje a Toledo con él... ¡pero que hagan como que no se conocen!

Octavio
Avance semanal

La vida de Octavio, en grave peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

Después de que la Guardia Civil lo encierre como principal sospechoso de la muerte de Emilio, la salud del empresario empeorará considerablemente.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, duda si Cloe empieza a sentir algo por ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, empieza a dudar si Cloe siente algo por ella

La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"

La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"

David y Amanda

“Su pulmón no funciona, no puede aguantar mucho”: Octavio enfrenta su momento más crítico en La Encrucijada

Publicidad