Guillermo Barrientos y Javier Beltrán explican el nuevo negocio de los Merino en Sueños de libertad

La familia Merino está viviendo, por fin, un dulce momento, al menos en lo laboral: y los actores protagonistas nos lo cuentan, Guillermo Barrientos y Javier Beltrán.

Hacemos balance con Barrientos y Beltrán sobre la trayectoria de sus personajes en los últimos meses, y es que Luis y Joaquín se han enfrentado a un montón de cosas.

Desde que murió don Pedro, a Digna y a todos los Merino les va mucho mejor: "Era una chinita en el zapato". Aunque recuerdan con mucho cariño a su compañero Juanjo Puigcorbé, como indica Barrientos. ¡Le echan de menos por plató!

Los actores explican cómo viven los Merino la llegada de Brossard: "nos hacen una jugarreta para entrar".

Javi Beltrán explica cómo afecta especialmente a su personaje que Cloe le relegue a encargado, y cómo sufre un tremendo desengaño que le empuja a dejar Perfumerías de la Reina para siempre. "Tengo una revelación, y pienso que debo montar algo por mi cuenta", explica.

¡Así surge Embalajes y Cajas Merino! ¡El nuevo proyecto que ilusiona a Joaquín!

El actor cuenta que Joaquín compra a los americanos la explotación de "papel alveolar" y que gracias a ello y al apoyo de la familia... ¡le irá muy bien! ¿Se llegará a hacer millonario?

