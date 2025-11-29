Antena 3 LogoAntena3
Guillermo Barrientos y Javier Beltrán explican el nuevo negocio de los Merino en Sueños de libertad

Aunque el personaje de Luis sigue trabajando en Perfumerías de la Reina, el proyecto de Joaquín ha devuelto la ilusión a la familia.

Guillermo Barrientos y Javier Beltrán

La familia Merino está viviendo, por fin, un dulce momento, al menos en lo laboral: y los actores protagonistas nos lo cuentan, Guillermo Barrientos y Javier Beltrán.

Hacemos balance con Barrientos y Beltrán sobre la trayectoria de sus personajes en los últimos meses, y es que Luis y Joaquín se han enfrentado a un montón de cosas.

Desde que murió don Pedro, a Digna y a todos los Merino les va mucho mejor: "Era una chinita en el zapato". Aunque recuerdan con mucho cariño a su compañero Juanjo Puigcorbé, como indica Barrientos. ¡Le echan de menos por plató!

Luis

Los actores explican cómo viven los Merino la llegada de Brossard: "nos hacen una jugarreta para entrar".

Javi Beltrán explica cómo afecta especialmente a su personaje que Cloe le relegue a encargado, y cómo sufre un tremendo desengaño que le empuja a dejar Perfumerías de la Reina para siempre. "Tengo una revelación, y pienso que debo montar algo por mi cuenta", explica.

¡Así surge Embalajes y Cajas Merino! ¡El nuevo proyecto que ilusiona a Joaquín!

Joaquín quiere montar un negocio de embalaje lejos de Perfumería De la Reina

El actor cuenta que Joaquín compra a los americanos la explotación de "papel alveolar" y que gracias a ello y al apoyo de la familia... ¡le irá muy bien! ¿Se llegará a hacer millonario?

No te pierdas todo lo que les pasará a los Merino de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.

