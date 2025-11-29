No te lo pierdas
Guillermo Barrientos y Javier Beltrán explican el nuevo negocio de los Merino en Sueños de libertad
Aunque el personaje de Luis sigue trabajando en Perfumerías de la Reina, el proyecto de Joaquín ha devuelto la ilusión a la familia.
La familia Merino está viviendo, por fin, un dulce momento, al menos en lo laboral: y los actores protagonistas nos lo cuentan, Guillermo Barrientos y Javier Beltrán.
Hacemos balance con Barrientos y Beltrán sobre la trayectoria de sus personajes en los últimos meses, y es que Luis y Joaquín se han enfrentado a un montón de cosas.
Desde que murió don Pedro, a Digna y a todos los Merino les va mucho mejor: "Era una chinita en el zapato". Aunque recuerdan con mucho cariño a su compañero Juanjo Puigcorbé, como indica Barrientos. ¡Le echan de menos por plató!
Los actores explican cómo viven los Merino la llegada de Brossard: "nos hacen una jugarreta para entrar".
Javi Beltrán explica cómo afecta especialmente a su personaje que Cloe le relegue a encargado, y cómo sufre un tremendo desengaño que le empuja a dejar Perfumerías de la Reina para siempre. "Tengo una revelación, y pienso que debo montar algo por mi cuenta", explica.
¡Así surge Embalajes y Cajas Merino! ¡El nuevo proyecto que ilusiona a Joaquín!
El actor cuenta que Joaquín compra a los americanos la explotación de "papel alveolar" y que gracias a ello y al apoyo de la familia... ¡le irá muy bien! ¿Se llegará a hacer millonario?
