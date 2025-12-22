Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Begoña y Don Damián han descubierto a Delia tirada en el suelo de su habitación sin pulso. Y cuando el patriarca se lo ha comunicado a María y Andrés, a este último le ha parecido cuanto menos sospechoso una muerte así…¡tan repentina!. Y ha sospechado, sin decirlo en alto, de su primo Gabriel.

Begoña en un momento tan duro, como se supone que es perder a una madre, ha querido acompañar más que nunca a Gabriel y le ha dicho con cariño “mi amor tú no estás solo” después de que este encontrar motivos para victimizarse aún más.

Por otra parte, Marta ha descubierto que su marido Pelayo sí que está implicado en la desaparición de Santiago. Y muy dolida y furiosa le ha reprochado que muy pronto alguien podría atar cabos y descubrirles.

En otro orden de cosas, Teo se ha puesto muy contento al enterarse de que va a tener un hermano. Y es que Gema y Joaquín han decidido finalmente seguir adelante con el embarazo.

Carmen ha querido dejarle las cosas claras a David después de aquel beso fugaz que se dieron. “Siempre vas a tener un sitio especial en mi corazón peor yo estoy enamorada de Tasio”, le ha dicho a quien fue su novio de la juventud.

Por último, Maripaz ha llegado tarde y borracha a casa tras recoger el premio que debía haber recogido Claudia de no haber estado mala. ¡Y encima ha contado a Manuela que estuvo toda la noche acompañando a Doña Clara cuando no es así! Además, se ha vestido y peinado exactamente igual que lo iba a hacer Claudia para la ocasión.

Así, Manuela la ha vuelto a advertir a su sobrina “esa zagala tiene la cabeza mala”. Pero… ¡Claudia sigue sin querer verlo!

