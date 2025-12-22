Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David
La joven le reconoce a su marido que su ex la besó, pero le asegura que él es el amor de su vida.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Andrés se desahoga con Luis: está convencido de que Gabriel podría estar tras la muerte de su madre. De hecho, el empresario le dejará caer a su primo sus sospechas.
Gabriel le contará a María que discutió con su madre la noche de su muerte, y que volvió a sentir odio hacia ella.
Una operaria le contará a Claudia el comportamiento raro de Maripazy que está presumiendo en la casa cuna que el premio se lo han dado a ella. Claudia comenzará a dudar, por primera vez, de su empleada.
Por otro lado, Doña Clara le sugerirá a su hijo que ofrezca a Cárdenas un puesto bien remunerado en el extranjero, para quitárselo de encima. ¿Lo hará?
Además, Carmen reconocerá a Tasio que David la besó, pero le asegurará que todo fue fruto de la nostalgia y que no significó nada. Le asegura a su marido que él de quien está enamorada. ¿Cómo reaccionará Tasio?
