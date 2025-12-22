Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Andrés se desahoga con Luis: está convencido de que Gabriel podría estar tras la muerte de su madre. De hecho, el empresario le dejará caer a su primo sus sospechas.

Gabriel le contará a María que discutió con su madre la noche de su muerte, y que volvió a sentir odio hacia ella.

Una operaria le contará a Claudia el comportamiento raro de Maripazy que está presumiendo en la casa cuna que el premio se lo han dado a ella. Claudia comenzará a dudar, por primera vez, de su empleada.

Por otro lado, Doña Clara le sugerirá a su hijo que ofrezca a Cárdenas un puesto bien remunerado en el extranjero, para quitárselo de encima. ¿Lo hará?

Además, Carmen reconocerá a Tasio que David la besó, pero le asegurará que todo fue fruto de la nostalgia y que no significó nada. Le asegura a su marido que él de quien está enamorada. ¿Cómo reaccionará Tasio?

