Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

La joven le reconoce a su marido que su ex la besó, pero le asegura que él es el amor de su vida.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Andrés se desahoga con Luis: está convencido de que Gabriel podría estar tras la muerte de su madre. De hecho, el empresario le dejará caer a su primo sus sospechas.

Gabriel le contará a María que discutió con su madre la noche de su muerte, y que volvió a sentir odio hacia ella.

Una operaria le contará a Claudia el comportamiento raro de Maripazy que está presumiendo en la casa cuna que el premio se lo han dado a ella. Claudia comenzará a dudar, por primera vez, de su empleada.

Por otro lado, Doña Clara le sugerirá a su hijo que ofrezca a Cárdenas un puesto bien remunerado en el extranjero, para quitárselo de encima. ¿Lo hará?

Además, Carmen reconocerá a Tasio que David la besó, pero le asegurará que todo fue fruto de la nostalgia y que no significó nada. Le asegura a su marido que él de quien está enamorada. ¿Cómo reaccionará Tasio?

Adelántate al próximo capítulo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen le confiesa a Tasio su beso con David

Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina

Capítulo 462 de Sueños de libertad; 22 de diciembre: se descubre la muerte de Delia en casa de la Reina

Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo
Capítulo 462

¿Culpable de la muerte de su madre? Gabriel pudo salvarle la vida, pero no lo hizo

Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”
Capítulo 462

Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”

Marta, muy enfadada con Pelayo por el tema de Cárdenas: “¡Soluciónalo!”
Capítulo 462

Marta, muy enfadada con Pelayo por el tema de Cárdenas: “¡Soluciónalo!”

Cárdenas ha amenazado a Marta y esta se ha enfrentado duramente a su marido, ¿por qué le ha mentido todo este tiempo?

Abel Folk
Contenido exclusivo

Mentiras, poder y su movimiento más sucio: Octavio Oramas confiesa todos sus crímenes en La Encrucijada

Abel Folk ha respondido preguntas sobre la serie metiéndose en la piel de Octavio Oramas, su personaje de La Encrucijada.

Un perdón, muchas promesas y una decisión clave: Seren tiene la última palabra esta noche en Renacer

Un perdón, muchas promesas y una decisión clave: Seren tiene la última palabra esta noche en Renacer

Ferit

“Me debes un hijo”: el mensaje que aterra a Ferit mientras los médicos descubren algo grave sobre Seyran

Esme y Zerrin

Esme le da un escarmiento a Zerrin y la echa a la fuerza de su mansión: “¡Desapareced tú y Pelin de nuestras vidas!”

Publicidad