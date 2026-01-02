Capítulo 469 de Sueños de libertad; 2 de enero: Gabriel comienza a sospechar de los De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Digna se ha puesto al corriente de la delicada situación que rodea a Gabriel. Aunque quienes le rodean intentan aparentar normalidad y ocultar la verdad, Gabriel comienza a notar actitudes extrañas y no tarda en sospechar que algo se le está escapando.

Digna no puede creerse como les ha engañado a todos, especialmente a Begoña.

Por su parte, Cloe percibe que Marta sigue marcando distancias, una actitud que le duele y la desconcierta.

Por otro lado, ha respondido a Cristina tras su petición de ayuda para encontrar trabajo. Luis se ha enterado en el momento y se ha quedado perplejo de la novedad sobre su ayudante... ¿Se marchará la joven a París?

Además, Cloe quiere que Joaquín y su empresa de embalaje se encarguen del suministro de embalajes en Perfumerías Brossard-De la Reina, y así se lo ha propuesto. ¿Qué dirá Joaquín?

