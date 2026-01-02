Antena3
Resumen

Capítulo 469 de Sueños de libertad; 2 de enero: Gabriel comienza a sospechar de los De la Reina

El malvado primo se da cuenta de que algo pasa en su familia. ¿Le han descubierto?

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Digna se ha puesto al corriente de la delicada situación que rodea a Gabriel. Aunque quienes le rodean intentan aparentar normalidad y ocultar la verdad, Gabriel comienza a notar actitudes extrañas y no tarda en sospechar que algo se le está escapando.

Digna no puede creerse como les ha engañado a todos, especialmente a Begoña.

Por su parte, Cloe percibe que Marta sigue marcando distancias, una actitud que le duele y la desconcierta.

Por otro lado, ha respondido a Cristina tras su petición de ayuda para encontrar trabajo. Luis se ha enterado en el momento y se ha quedado perplejo de la novedad sobre su ayudante... ¿Se marchará la joven a París?

Además, Cloe quiere que Joaquín y su empresa de embalaje se encarguen del suministro de embalajes en Perfumerías Brossard-De la Reina, y así se lo ha propuesto. ¿Qué dirá Joaquín?

No te pierdas todo lo que ha pasado en el capitulazo de hoy de Sueños de libertad

