Cristina consigue una vacante en París... ¡Y Luis se entera de sopetón!

Cloe le ha comunicado a Cristina que hay una vacante para el puesto de perfumista en París, tal y como ella había solicitado, por lo tanto, podrá mudarse allí si ella quiere.

La joven tiene la última palabra, y Cloe le ha pedido que le confirme cuanto antes. ¿Se marchará finalmente allí?

El que se ha enterado sin comerlo ni beberlo ha sido Luis, que ha descubierto que se va a quedar sin su ayudante. La joven, un poco apurada, le ha explicado que necesita un cambio de aires y París es justo lo que quiere.

Él no ha podido hacer otra cosa que darle la enhorabuena, Cristina se merece lo mejor. ¿Se irá finalmente?