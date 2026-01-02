Antena3
Capítulo 469

La propuesta de Cloe a Joaquín: ¿trabajaría con Perfumerías de la Reina?

La francesa le ha ofrecido a Joaquín trabajar con ellos como empresa principal en embalaje.

Brossard y en concreto Cloe quieren hacer negocios con la empresa de embalajes Merino.

Cuando Cloe le ha contado su plan a Joaquín, este se ha quedado impresionado, no se imaginaba que quisieran contar con él.

Además, el joven tiene sus reticencias sobre si hacer negocios con ellos, después de cómo le ninguneó Brossard. Y se lo ha dejado claro a Cloe, no se fía de ellos.

La francesa le ha pedido que al menos se lo piense antes de rechazarle... ¿en qué quedará todo? ¿Aceptará a trabajar con Perfumerías de la Reina?

