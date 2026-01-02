Antena3
El amor, la venganza y la culpa se cruzan en Renacer: nada volverá a ser igual en los próximos capítulos

En los nuevos capítulos de Renacer, el hospital vuelve a convertirse en el centro de todas las tensiones.

El amor, la venganza y la culpa se cruzan en Renacer: nada volverá a ser igual en los próximos capítulos

Uras llega de urgencia con Harun, gravemente herido. Ha perdido mucha sangre y la situación es crítica. Nadie entiende qué ha pasado ni hasta dónde puede llegar esto.

Mientras tanto, Naz se enfrenta a Maral y le pregunta qué es lo que quiere. Su respuesta es inquietante y no deja lugar a dudas: quiere hacer daño a algunas personas.

La tensión aumenta cuando Harun exige respuestas a Maral por lo que le dio a Naz. Y es entonces cuando la chef sorprende a Bahar con una noticia inesperada: Evren y ella han decidido vivir juntos.

El amor, la venganza y la culpa se cruzan en Renacer: nada volverá a ser igual en los próximos capítulos

La propuesta de Cloe a Joaquín: ¿trabajaría con Perfumerías de la Reina?

Cristina consigue una vacante en París... ¡Y Luis se entera de sopetón!

“¡Cómo te he puesto, Alain!”: así describe Sonsoles Ónega a los protagonistas de Las hijas de la criada

Una llamada, un trato y un plan secreto: la amenaza de los Ihsanli se intensifica este domingo en Una nueva vida

Kaya promete cambiar, pero exige a Suna que se aleje de Abidin: "Se va de esta casa o nos vamos nosotros"

El matrimonio entre Suna y Kaya pende de un hilo. Él se ha sincerado sobre sus engaños, pero transforma la reconciliación en una amenaza: o ella se aleja de Abidin o la relación se acaba.

Candela Cruz
Candela Cruz nos habla de su tradición favorita del Año Nuevo: "Esto es para llenar el 2026 de amor"

La actriz de Sueños de libertad desea a todos lo mejor para este 2026 y nos desvela su traidición favorita para empezar el año con buen pie.

La escena que Seren se monta en su cabeza al ver a Maral: ¡una fantasía al borde del desastre!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María y Gabriel sospechan de los De la Reina

Capítulo 468 de Sueños de libertad; 31 de diciembre: los De la Reina fingen delante de Gabriel

