El amor, la venganza y la culpa se cruzan en Renacer: nada volverá a ser igual en los próximos capítulos

Uras llega de urgencia con Harun, gravemente herido. Ha perdido mucha sangre y la situación es crítica. Nadie entiende qué ha pasado ni hasta dónde puede llegar esto.

Mientras tanto, Naz se enfrenta a Maral y le pregunta qué es lo que quiere. Su respuesta es inquietante y no deja lugar a dudas: quiere hacer daño a algunas personas.

La tensión aumenta cuando Harun exige respuestas a Maral por lo que le dio a Naz. Y es entonces cuando la chef sorprende a Bahar con una noticia inesperada: Evren y ella han decidido vivir juntos.

