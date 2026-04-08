Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 535

Gabriel aparece por sorpresa en la fiesta de bienvenida de Pelayo y se atribuye el éxito de ‘Flor divina’

El director de la fábrica le roba el discruso a Digna y se atribuye un mérito que no es suyo.

Gabriel aparece por sorpresa en la fiesta de bienvenida de Pelayo y se atribuye el éxito de ‘Flor divina'

Publicidad

Los De la Reina organizan una gran fiesta en casa para dar la bienvenida a Pelayo y para presenar el relanzamiento de 'Flor divina'.

Todo parece ir sobre ruedas hasta que de repente, y por sorpresa, aparece Gabriel dando la nota.

El director de la fábrica interrumpe a Digna cuando la matriarca de los Merino iba a dar su discurso sobre el nuevo perfume.

Gabriel se atribuye el mérito del nuevo perfume anunciando que 'Flor divina' se ha fabricado por decisión de Brossard y suya, como director, y brinda por ello, por Gervasio Merino y por el éxito de este nuevo perfume cuando desde el principio se negó a su relanzamiento.

Gabriel De la Reina disfruta del momento mientras su familia no puede creer que haya sido capaz de llegar tan lejos.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 535 de Sueños de libertad; 8 de abril: Begoña se derrumba al ver a Andrés y Valentina besándose

Capítulo 535 de Sueños de libertad; 8 de abril: Begoña se derrumba al ver a Andrés y Valentina besándose

Gabriel aparece por sorpresa en la fiesta de bienvenida de Pelayo y se atribuye el éxito de ‘Flor divina'

Gabriel aparece por sorpresa en la fiesta de bienvenida de Pelayo y se atribuye el éxito de ‘Flor divina’

Andrés y Valentina se besan por primera vez ante la atenta mirada de Begoña

Andrés y Valentina se besan por primera vez ante la atenta mirada de Begoña

Miguel, en shock tras descubrir que la amante de su padre es… ¡Marisol!
Capítulo 535

Miguel, en shock tras descubrir que la amante de su padre es… ¡Marisol!

Beatriz le confiesa a Álvaro que conoció a Pelayo en México y que tiene miedo de que él ahora la reconozca
Capítulo 535

Beatriz le confiesa a Álvaro que conoció a Pelayo en México y que tiene miedo de que él la reconozca

3
En tierra lejana | 7 de abril

El momento familiar más tierno entre Cihan, Alya y su hijo que ha dejado a Sadakat fuera de juego

El momento familiar más tierno entre Cihan, Alya y su hijo que ha dejado a Sadakat fuera de juego

Ferit se va de su habitación para que Seyran se quede: el detalle que lo dice todo
Capítulo 80

Ferit se va de su habitación para que Seyran se quede: el detalle que lo dice todo

El regreso a la mansión Korhan ha sido un choque de emociones para Seyran. Ferit, empeñado en que nada malo le pase, ha tomado la decisión de cederle su habitación para que esté lo más protegida posible.

9

¿Un nuevo comienzo para ambos? Cihan y Alya se confiesan sus secretos más dolorosos

6

Sadakat intenta abofetear a Alya y Cihan le para los pies con una amenaza

5

El arriesgado plan de Alya para que Zerrin vea a Kaya a escondidas antes de su entrada en prisión

Publicidad