Gabriel aparece por sorpresa en la fiesta de bienvenida de Pelayo y se atribuye el éxito de ‘Flor divina’

Los De la Reina organizan una gran fiesta en casa para dar la bienvenida a Pelayo y para presenar el relanzamiento de 'Flor divina'.

Todo parece ir sobre ruedas hasta que de repente, y por sorpresa, aparece Gabriel dando la nota.

El director de la fábrica interrumpe a Digna cuando la matriarca de los Merino iba a dar su discurso sobre el nuevo perfume.

Gabriel se atribuye el mérito del nuevo perfume anunciando que 'Flor divina' se ha fabricado por decisión de Brossard y suya, como director, y brinda por ello, por Gervasio Merino y por el éxito de este nuevo perfume cuando desde el principio se negó a su relanzamiento.

Gabriel De la Reina disfruta del momento mientras su familia no puede creer que haya sido capaz de llegar tan lejos.