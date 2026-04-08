Capítulo 535
Gabriel aparece por sorpresa en la fiesta de bienvenida de Pelayo y se atribuye el éxito de ‘Flor divina’
El director de la fábrica le roba el discruso a Digna y se atribuye un mérito que no es suyo.
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Los De la Reina organizan una gran fiesta en casa para dar la bienvenida a Pelayo y para presenar el relanzamiento de 'Flor divina'.
Todo parece ir sobre ruedas hasta que de repente, y por sorpresa, aparece Gabriel dando la nota.
El director de la fábrica interrumpe a Digna cuando la matriarca de los Merino iba a dar su discurso sobre el nuevo perfume.
Gabriel se atribuye el mérito del nuevo perfume anunciando que 'Flor divina' se ha fabricado por decisión de Brossard y suya, como director, y brinda por ello, por Gervasio Merino y por el éxito de este nuevo perfume cuando desde el principio se negó a su relanzamiento.
Gabriel De la Reina disfruta del momento mientras su familia no puede creer que haya sido capaz de llegar tan lejos.
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