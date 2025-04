Damián se enfrenta a don Pedro al descubrir que le ocultaron que Luis estaba enfermo

El doctor Herrera está operando a Luis de urgencia en una larga y delicada intervención.

Damián acude al hospital para mostrarle todo su apoyo a Digna y allí se encuentra que la matriarca de los Merino está acompañada por don Pedro.

El padre de Marta y Andrés les echa en cara que nadie le contase nada del accidente de su sobrino y don Pedro le contesta que, tal cómo están las cosas entre las dos familias, no entiende qué se extraña.

Damián le reprocha que eso debería decírselo alguien de su familia y no él y don Pedro le contesta que él es como si lo fuera y que no se lo dijeron porque están convencidos de que hubiese echado de la empresa a su sobrino al descubrir que no podía oler, pero él le dice que al único que hubiese echado es a él. ¡Ambos se ponen a discutir!

De nuevo, Digna tiene que intervenir para poner paz entre los dos empresarios que parece que buscan cualquier excusa para discutir.