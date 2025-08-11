Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Remedios recibe la visita de Andrés y Begoña en la cárcel, ¿les contará la verdad?

El joven De la Reina insiste en la inocencia de Remedios y le pide a Begoña que le acompañe a hablar con ella.

Hannah Cordero
La reciente confesión de Remedios sacudirá a los De la Reina. Para Begoña, esta declaración será definitiva: “Remedios ha confesado y esa confesión lo zanja todo”, afirmará con seguridad. Pero Andrés, convencido de que hay algo más, logrará una autorización judicial para visitarla y le pedirá a Begoña que lo acompañe. ¿Se atreverá remedios a romper su silencio y contar por fin toda la verdad sobre Gabriel?

En casa de los Merino, el ambiente seguirá tenso y Joaquín se mantendrá firme a su postura: “Yo no voy a cambiar a mi hijo de colegio por culpa de un consentido por mucho dinero que tenga. No me da la gana, no voy a agachar la cabeza”, sentenciará.

Mientras tanto, la verdad seguirá enredándose en la vida de Cristina, quien se tomará un café inocente con Pepe, el portero de su edificio… sin saber que es su padre biológico. Irene, no pasará por alto un detalle: unos caramelos que reconoce al instante. Tras este momento, la madre de Cristina irá corriendo a confesarle a don Pedro que José Gutiérrez está en la ciudad. ¿Qué implicaciones tendrá esta vuelta inesperada?

Y, en el mundo empresarial, Gabriel, aún dolido por la acusación pública, intentará zanjar el tema: Mientras, Marta advertirá del peligro que supone enfrentarse a la multinacional: “Brossard es una empresa muy importante y enfrentarnos a ellos en los tribunales podría salirnos muy caro”.

Por otro lado, las palabras no siempre llegan a su destino. Manuela, inquieta, interrogará a Claudia, pero el silencio de Gaspar seguirá pesando. Y, finalmente, mientras el mundo se tambalea afuera, Marta y Fina vivirán un momento íntimo cargado de deseo. ¡Se viene momentazo!

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en Sueños de libertad en atresplayer!

