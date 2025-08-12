Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene le confiesa a Cristina que José es su padre biológico

Las tensiones no hacen más que crecer en la casa de los De la Reina.

Gabriel dará un paso definitivo contra la empresa francesa y se lo contará a María: “Estaba llamando a Brossard para informarle de que en breve recibirá una demanda por parte de perfumerías De la Reina”. Pero María no lo entenderá: “Si ganas esa demanda, les habrás traicionado”, le dirá, confundida por sus verdaderas intenciones. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Gabriel? ¿Está jugando un doble juego?

Mientras tanto, don Pedro irá con todo a por Damián, convencido de que tiene algo que ver con la presencia de Pepe en Toledo: “¿Cómo lo encontraste?”, le preguntará. Damián, acorralado, lo negará todo: “No tengo ni idea de qué me estás hablando”. Pero Don Pedro no se dejará engañar: “No mientas”. ¿Qué sabe realmente Damián? ¿Y qué busca exactamente Don Pedro?

En casa de los Merino, Digna preguntará por el conflicto de Teo en el colegio, pero la respuesta no será la que esperaba. Joaquín será claro: “Pues no muy allá. Cosas de chavales, lo ha llamado la madre”. Y, más tarde, Gabriel intentará retomar su relación con Begoña, pero ¿estará Begoña dispuesta a abrirle la puerta de nuevo?

Por otro lado, Irene le mostrará a Cristina una foto del pasado, donde aparece su padre, a quien quizás ya conozca. “¿Reconoces a esas dos personas?”, le preguntará. Cristina, impactada, responderá: “¿Es Pepe?”. ¿Qué pasará cuando Cristina ate todos los cabos?

Y el reencuentro más esperado está a punto de ocurrir. Don Pedro irá directamente a por Pepe. El padre de Cristina, sorprendido y asustado a la vez, solo podrá preguntar: “¿Cómo ha dado conmigo?”. A lo que Don Pedro responderá con frialdad: “Siempre consigo lo que me propongo”. ¿Qué consecuencias traerá este encuentro después de casi tres décadas?

