Capítulo 372
¡Tensión en la colonia!: Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta a Andrés
Ambos hermanos protagonizan una fuerte discusión en medio de la fábrica.
Publicidad
Andrés ha acudido al despacho en busca de unos documentos logísticos que le había encargado a Tasio, pero no los ha encontrado y se lo ha echado en cara cuando se lo ha encontrado.
Sin embargo, Tasio no se ha quedado callado y le ha respondido firme: “Te estoy diciendo que no doy abasto, que lo iba a hacer ahora”. A partir de ahí la conversación se ha subido de tono rápidamente, con acusaciones cruzadas.
Tasio no ha tardado en señalar que Andrés se ha ausentado últimamente del trabajo: “Tampoco entiendo por qué no estas viniendo a trabajar. María está mucho mejor”.
Andrés ha contestado que fue al cuartel a investigar el caso Brossard, pero Tasio ha lanzado una acusación inesperada: “Todo esto lo haces por los celos que te entran al ver lo que ocurre entre Begoña y el primo Gabriel”. Y, dolido, el empresario se ha marchado furioso.
En ese momento ha llegado Carmen, quien ha visto la cara de ambos y ha preguntado a su marido que había ocurrido. “Me siguen tratando como un simple peón, en vez de como uno más de la familia”, le ha contado Tasio, visiblemente dolido.
Publicidad