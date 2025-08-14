Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 15

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara: “Está a punto de morir por tu culpa”

La tensión estalla cuando Amanda pregunta por César y Laura no se guarda absolutamente nada.

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara

Julián López
La intervención de Laura y Humberto ha sido crucial para que César pueda llegar al hospital con vida. El mexicano está grave tras el tiroteo protagonizado por Nando... y orquestado por Álvaro.

Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia

Cuando Amanda se entera que César está en el hospital, no duda ni un segundo y va a verle. Pero la joven no se esperaba lo que se iba a encontrar. Laura y Humberto están ahí, apoyando a su amigo y esperando las mejores noticias, y cuando la abogada ve a Amanda, pierde los estribos.

“Está a punto de morir por tu culpa”, la confronta Laura, que no se guarda absolutamente nada. La mexicana le explica que César recibió un mensaje suyo y fue en su ayuda, una trampa en la que fue tiroteado.

Amanda lo niega todo: ni ha tenido un accidente, ni ha escrito ningún mensaje. No entiende qué está pasando, y Laura se desquita con ella mientras Humberto le pide que mantenga la calma.

“Toda tu familia son los culpables de todo lo malo que le pasó a César durante toda su vida”, le recrimina Laura, dejando a Amanda completamente sin habla. ¿Comenzará a atar cabos para descubrir toda la verdad?

