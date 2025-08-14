Octavio detiene el interrogatorio de la policía a Amanda: “Si alguien quiere ir contra mi hija, antes tendrá que ir contra mí”

Amanda está muy confundida y se le viene el mundo encima: César está muy grave en el hospital y, además, Laura la denuncia ante la policía como la autora del intento de asesinato.

Para esclarecer los hechos, Méndez cita a Amanda en el cuartel para preguntarle por su versión de los hechos. La joven es clara: no sabe nada del tiroteo, ni escribió a César para que se citase en el lugar de los hechos.

El interrogatorio se interrumpe cuando llegan Octavio y Álvaro al cuartel. Méndez se defiende en que es un trámite formal, pero Octavio no va a permitir que interroguen a su hija, y pone punto final a todo.

Octavio se lleva a Amanda, no sin antes advertir a Méndez: “Si alguien quiere ir contra mi hija, antes tendrá que ir contra mí”, le dice el patriarca. Y Álvaro añade que, como abogado de la familia, quiere estar al tanto de cada trámite del caso, por insignificante que sea.

¡Octavio y Álvaro quieren tenerlo todo controlado! Aunque el abogado, seguramente, quiera estar al tanto de la investigación para cubrir sus huellas, ya que él orquestó el intento de asesinato a César.