Capítulo 466

Damián confirma que Remedios está injustamente en prisión... ¡Gabriel está detrás de todo!

Aunque la presa no ha confirmado nada, simplemente con las amenazas que le han hecho, le ha dado a entender a Damián que las sospechas de Andrés son ciertas.

Damián confirma que Remedios está injustamente en prisión... ¡Gabriel está detrás de todo!

Damián tiene cada día más la mosca detrás de la oreja. Sabe que su sobrino Gabriel esconde algo y todas las teorías de Andrés no hacen más que dejarle intranquilo.

Por ello ha decidido visitar a Remedios en prisión, la trabajadora que está encarcelada por el presunto robo del perfumen de Cobeaga.

Aunque el patriarca ha intentado dialogar con ella, lo cierto es que tiene mucho miedo. Está amenaza por Gabriel, y como confiese, él le hará la vida imposible a ella y a su hija.

No obstante, sus reacciones a las preguntas del patriarca no dejaban lugar a dudas: alguien tiene amenazado a Remedios. Y esa ha sido la confirmación que él necesitaba...

¿Se habrá dado cuenta ya el patriarca de que su sobrino está detrás de todo? ¿Qué va a hacer ahora?

