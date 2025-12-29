Antena3
Capítulo 466

Claudia decide despedir a Maripaz y ella le amenaza: “Espero que no tengas que arrepentirte de esto”

Cansada de sus mentiras, la joven ha despedido a Maripaz, y ésta se ha puesto echa una furia. ¿Será capaz de hacerle algo?

Claudia decide despedir a Maripaz y ella le amenaza

Claudia, harta de las mentiras de Maripaz, ha despedido finalmente a la cuidadora de la casa cuna. Y es que después de los problemas que tuvo con el pequeño Demetrio, su madre se niega a traerle más. Y eso es algo que Claudia ya no puede pasar por alto...

Además, ha llamado a su antiguo trabajo, de donde le trajo referencias, y nadie la conocía. La joven ha confirmado que lleva todo este tiempo mintiéndole. Manuela y Carmen ya le habían advertido que no les daba buena espina.

Cuando le ha comunicado el despido, Maripaz ha tratado excusarse diciendo que en sus anteriores trabajos nunca tuvo ningún problema. Pero Claudia le ha contestado muy seria que había llamado al que decía ser su anterior empleo y que no conocían a ninguna Maripaz Molero.

Y aunque ella ha seguido insistiendo, e incluso le ha llamado "mojigata", ha terminado por amenazarle: “Espero que no tengas que arrepentirte de esto, Claudia”. Y ha rematado “Acuérdate”.

¿Qué tipo de venganza estará planeando ya la exempleada de la casa cuna?

Aunque la presa no ha confirmado nada, simplemente con las amenazas que le han hecho, le ha dado a entender a Damián que las sospechas de Andrés son ciertas.

