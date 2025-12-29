La doctora Borrell le da la mejor de las noticias a Gaspar: ¡no tiene demencia!

Gaspar llevaba un tiempo preocupado por su estado de salud, especialmente por su memoria.

El cantinero había sufrido severos despistes y había comenzado a pensar que tenía demencia, como había precedente en su abuelo, ya pensaba que era algo hereditario.

La doctora Borrell y su amuga Manuela han intentado en muchas ocasiones que se hiciera pruebas, pero ha rehusado de ello. Finalmente, las últimas que se ha hecho, totalmente obligado, han confirmado que no es nada grave: ¡está falto en vitamina!

Es por ello por lo que sufre de despistes, problemas en la memoria y en la concentración, y no por una enfermedad mayor.

“¡Tomarse vitamina tiene tratamiento!” le ha dicho Luz muy contenta. ¡El cantinero está muy feliz!