Capítulo 466

La doctora Borrell le da la mejor de las noticias a Gaspar: ¡no tiene demencia!

El cantinero sufre de una bajada de vitamina b12 y por eso son sus despistes, no por algo más grave.

Gaspar llevaba un tiempo preocupado por su estado de salud, especialmente por su memoria.

El cantinero había sufrido severos despistes y había comenzado a pensar que tenía demencia, como había precedente en su abuelo, ya pensaba que era algo hereditario.

La doctora Borrell y su amuga Manuela han intentado en muchas ocasiones que se hiciera pruebas, pero ha rehusado de ello. Finalmente, las últimas que se ha hecho, totalmente obligado, han confirmado que no es nada grave: ¡está falto en vitamina!

Es por ello por lo que sufre de despistes, problemas en la memoria y en la concentración, y no por una enfermedad mayor.

“¡Tomarse vitamina tiene tratamiento!” le ha dicho Luz muy contenta. ¡El cantinero está muy feliz!

Ferit y Seyran
Capítulo 68

El reloj corre para Seyran: le pide a Ferit un hijo antes de que su enfermedad avance

Esta noche, en Renacer: Uras jura venganza al ver a Umay y Parla cubiertas de sangre, pero Bahar presiente lo peor
Avance

Esta noche, en Renacer: Uras jura venganza al ver a Umay y Parla cubiertas de sangre, pero Bahar presiente lo peor

Seyran
Capítulo 68

Seyran recibe una noticia devastadora: tiene una enfermedad incurable y su tiempo se acaba

Después del secuestro, Seyran intenta seguir adelante. Pero en el hospital le dan una noticia que la deja sin aire.

Tarik
Capítulo 68

Ferit vuelve a estar en peligro: Tarik Ihsanli sale de prisión y une fuerzas con el padre de Akin

La calma en la mansión Korhan era solo un espejismo. Tarik Ihsanli, el hombre que casi acaba con la vida de Ferit, ha recuperado la libertad y no lo ha hecho solo: ahora camina junto a Tayyar, el padre de Akin, en una alianza que promete desatar una tormenta.

Ifakat

Ifakat usa el escándalo de Asuman para salvarse y recuperar su poder: “Una mujer herida es capaz de todo”

Asuman

Asuman llega rota a casa de Ifakat: la conversación que destapa la verdad de los Korhan

Frikiye

El plan más retorcido de Frikiye: usa una falsa visión para empujar a Suna a matar a Halis Korhan

