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Mask Singer
Arturo Valls reacciona al inesperado descubrimiento de Martina Navratilova
La última gala de Mask Singer deja uno de los momentos más impactantes del formato con una revelación que ha dejado sin palabras a Arturo Valls y al público.
La aparición de Martina Navratilova tras quitarse la máscara ha provocado una reacción de asombro generalizado en el plató. Arturo Valls no ha podido ocultar su incredulidad ante uno de los desenmascaramientos más sorprendentes del programa.
El momento ha sido calificado como uno de los mejores en la historia de Mask Singer, consolidando la capacidad del formato para seguir sorprendiendo a la audiencia con identidades completamente inesperadas.