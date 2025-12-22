Manuela y doña Clara advierten a Claudia de que algo raro pasa con Maripaz: “Tiene la cabeza mala”

Doña Clara y Manuela han ido a visitar a Claudia, que aún sigue en casa enferma. Todas ya se han enterado del fallecimiento de Delia, la madre de Gabriel. Un tema lleva a otro y Manuela le ha pregunta a Doña Clara si Maripaz hizo un buen papel en la cena.

Ella ha respondido que sí y ha añadido que, “después del ágape se fue sin avisar”. A lo que Manuela ha replicado que esa no es para nada la versión que a ella le había contado cuando la vio. Maripaz le había asegurado que había estado toda la noche con Doña Clara para que no se quedara sola.

Las horas y las versiones no coinciden, eso está claro. Según Doña Clara, Maripaz se fue a las 11 pero Manuela la vio llegar a casa a la 1 de la madrugada. Y además comenta que “llegó fina, pero fina”. “¡Menuda imagen para una empleada de la casa cuna!”, ha rematado Doña Clara.

Claudia ha tratado de quitarle importancia, pero Doña Clara ha insistido “está muy bien que lo diga y tú deberías hablar con ella”, refiriéndose a Maripaz. Así ella se ha ido deseándole a Claudia que se pusiera buena pronto.

Nada más salir Doña Clara por la puerta, Claudia le ha espetado a su tía muy enfadada, “¿Cómo se le ocurre decir todo eso de Maripaz delante de Doña Clara?”. Pero Manuela le dice que después de cómo había llegado la empleada de la casa cuna, lo último que iba a hacer era no decir nada.

Además, le ha expresado a Claudia como le ha dado mucha rabia que Maripaz fuera exactamente igual vestida y peinada que como iba ir su sobrina si hubiese podido recoger el premio. Y finalmente su tía le ha vuelto a insisitir, “esa zagala tiene la cabeza mala”. La cuestión es…¿Cuándo se dará cuenta la buena de Claudia?