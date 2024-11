Claudia y Mateo se casan y sus amigos les sorprenden con una gran fiesta: “Estoy en una nube de felicidad”

Por fin ha llegado el día más esperado para Mateo y Claudia. La pareja se ha convertido en marido y mujer después de un largo y duro camino que no ha sido nada fácil.

Aunque la pareja no ha contado con el apoyo de su familia y esos les llena de pena y tristeza, sus amigos no han faltado a este bonito enlace.

“Estoy en una nube de felicidad” repetía Claudia mientras salía de la iglesia con su ya marido cogido del brazo.

Además, Carmen y Tasio, los padrinos de la boda, con la ayuda de Gaspar le han preparado a la pareja una gran fiesta en la cantina para celebrarlo.

La pareja no iba a celebrarlo ya que no tienen muchos ahorros, pero sus amigos no podían permitir que #Clauteo se quedase sin su merecida celebración para que su día más esperado se convierta en un día inolvidable.

¡Qué vivan los novios!