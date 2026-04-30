Sueños de libertad arrasa en abril y se corona como la serie más vista de la televisión en 2026

Sueños de libertad (14,5% y +1,2 M) firma un mes de abril extraordinario y hace historia en la televisión. Es la serie diaria más vista de todo este 2026, demostrando que vuestra pasión por la historia de Begoña, Andrés, Marta y todos los trabajadores de la fábrica no tiene límites.

Cada tarde, las tramas de la familia de la Reina nos roban el corazón y los datos hablan por sí solos: Sueños de libertad logra la mayor ventaja de su historia frente a su rival, al que saca casi 7 puntos de diferencia.

Pero el éxito de la ficción en Antena 3 no termina aquí. Nuestras series turcas siguen siendo las favoritas de la televisión: En tierra lejana (11,7%) y Una nueva vida (9,5%) se convierten en las producciones internacionales más vistas. Además, Perdiendo el juicio se despide por todo lo alto con un 10% de media y el testigo lo recoge ¿A qué estás esperando?, que ya triunfa en la noche de los jueves.

Antena 3, cadena líder

Antena 3 (12,6%) es la cadena líder que crece y amplía distancias con sus competidores. Ya suma 21 meses consecutivos de reinado, dominando las principales franjas y liderando en el 69% de los días del mes.

Y es que no hay duda de que en esta casa tenemos los programas, los informativos y la serie diaria más vista de toda la televisión. ¡Gracias por estar al otro lado de la pantalla y hacernos líderes un mes más!