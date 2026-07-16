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Capítulo 605

Eduardo le dice a Roque que es su tío, pero no se atreve a confesarle que en realidad es su padre biológico

El joven se queda muy sorprendido con esta noticia ya que se pensaba que ya no tenía a nadie tras la muerte de su padre.

Eduardo le dice a Roque que es su tío, pero no se atreve a confesarle que en realidad es su padre biológico

Eduardo le dice a Roque que es su tío, pero no se atreve a confesarle que en realidad es su padre biológico

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Roque ha vuelto a la casa de los De la Reina para hablar con Damián por un asunto de negocios y cuando ha terminado se ha acercado a Eduardo con la intención de que le llevase en coche a su próximo destino.

Eduardo ha aprovechado la oportunidad para darle el pésame por la muerte de su padre y ha tomado una decisión: “Creo que ha llegado el momento de que tú y yo nos conozcamos”

Tras esto, el chófer le ha terminado por confesar que él es su tío. Una verdad a medias que ha dejado a Roque sorprendido, pero contento al saber que tiene familia y que no está solo tras la muerte del que creía que era su padre.

¿Descubrirá el joven algún día que Eduardo es su padre biológico?

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