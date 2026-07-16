Gabriel se enfrenta a Marta: “Los De la Reina siempre habéis sabido como colocar a vuestras amantes en la empresa”

La primera reunión del nuevo departamento de publicidad de Brossard, formado por Cloe, Marta y Fina, ha sido interrumpida por Gabriel.

El director de la fábrica se ha presentado en el despacho de Cloe para dar su opinión acerca de la incorporación de Fina.

La idea de que la pareja de Marta haya conseguido un puesto en la empresa no le ha gustado nada.

Gabriel ha dejado claro que no es la primera vez que los De la Reina han utilizado su posición de poder en la empresa para proporcionarles un puesto de trabajo a sus parejas.

“No tenéis pudor ni vergüenza”, les ha dicho el empresario y provocando a Marta que no ha dudado en defender a Fina.

Le ha dejado claro que ella no ha tenido nada que ver con esta contratación y que Fina ha conseguido este trabajo por méritos propios y no por enchufe.

Las palabras de Gabriel han molestado a Fina, que ha cogido sus cosas y se ha marchado de la reunión, sintiéndose impotente y humillada. ¿Conseguirá Gabriel fragmentar el nuevo departamento?

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