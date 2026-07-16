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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, sin palabras ante la inesperada decisión de Cloe

La francesa, al límite, confiesa a su amiga que no puede trabajar en el mismo departamento que Marta y Fina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, sin palabras ante la decisión de Cloe

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Pablo propondrá a Marisol reconocer a su hijo. Le dará sus apellidos, una buena educación y tendrá los mismos drechos que sus Mabel y Miguel. Ella, le volverá a pedir huir juntos para comenzar una nueva vida, pero Pablo volverá a decir que su sitio está en Toledo junto a su familia.

Beatriz volverá a darle a Juanito leche de fórmula y el pequeño, de nuevo, rechazará el pecho de Begoña. ¡La enfermera volverá a ponerser muy nerviosa!

Por otro lado, Miguel soprenderá a Claudia con un regalo: ¡Un anillo! La sobrina de Manuela se quedará sin palabras..¿cuáles serán las intenciones del doctor Salazar?

En la Junta de Accionistas, Gabriel explicará su plan: quiere abaraatar los costes por lo que ha propuesto cambiar los ingedientes exclusivos por otro sintéticos. ¿Cómo reaccionarán los De la Reina?

Y Cloe estará al límite. Se dará cuenta que no es capaz de trabajar al lado de Marta y Fina porque sigue muy enamorada de la empresaria. La francesa se desahogará con Valentina y le confesará a su amiga que lo que necesita es un cambio radical. Se marchará de Toleo para comenzar una nueva vida lejos de todo. ¿A dónde irá?

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