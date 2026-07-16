Tasio planta cara a Andrés, ¡no va a permitir que se vuelva a meter en los asuntos de La Industrial

Las riñas entre Tasio y Andrés no dejan de aumentar. El hijo ilegítimo de Damián ha dejado claro a su hermano que no quiere que comparta sus opiniones sobre la empresa con su padre.

Las constantes intromisiones de Marta y Andrés en los asuntos laborales de la empresa no han ayudado a que Tasio estreche lazos con Damián.

Le ha reprochado que hace dos días pensaban en vender La Industrial y que ahora está opinando de un negocio que no es suyo.

Sus ideas y propuestas no tienen el peso o la importancia que busca y siente que su padre no le toma enserio.

Las inseguridades de Tasio han hecho que se fragmente la relación con su familia. ¿Terminará distanciándose de su familia?, ¿entrará en razón y aceptará sus propuestas?

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