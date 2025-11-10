Capítulo 433 de Sueños de libertad; 10 de noviembre: Andrés sigue sospechando que fue Gabriel quien causó la explosión

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Pelayo le ha contado a Damián lo que ha hecho con Eladio para que deje en paz a Marta. ¿Se lo contará el patriarca a su hija?

Andrés está comenzando a recordar y ha decidido contarle a su primo Luis lo que ha recordado: en un destello ha visto como discutió con Gabriel en la sala de máquinas el día de la explosión. ¿Conseguirá demostrar que lo que dice es verdad?

Por su parte, Chema ha abandonado la colonia tras su despido, pero Carmen y Claudia han conseguido decirle adiós y hacer las paces con él antes de que se fuera a París.

Begoña está decidida a comenzar su nueva vida con Gabriel, pero quiere que adopten a Julia para formar una familia de verdad... ¡Y él acepta!

