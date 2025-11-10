Antena 3 LogoAntena3
Resumen

Capítulo 433 de Sueños de libertad; 10 de noviembre: Andrés sigue sospechando que fue Gabriel quien causó la explosión

Poco a poco el joven va recuperando la memoria y en uno de sus destellos, se reconoce hablando con Gabriel en la sala de máquinas... ¿le creerá su familia?

Andrés

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Pelayo le ha contado a Damián lo que ha hecho con Eladio para que deje en paz a Marta. ¿Se lo contará el patriarca a su hija?

Andrés está comenzando a recordar y ha decidido contarle a su primo Luis lo que ha recordado: en un destello ha visto como discutió con Gabriel en la sala de máquinas el día de la explosión. ¿Conseguirá demostrar que lo que dice es verdad?

Por su parte, Chema ha abandonado la colonia tras su despido, pero Carmen y Claudia han conseguido decirle adiós y hacer las paces con él antes de que se fuera a París.

Begoña está decidida a comenzar su nueva vida con Gabriel, pero quiere que adopten a Julia para formar una familia de verdad... ¡Y él acepta!

Cloe Dubois

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña despedida y se cancela la celebración del perfumen, así son las nuevas medidas de Cloe

Andrés

Gabriel

Begoña le pide a Gabriel adoptar a Julia y él acepta... ¿a regañadientes?

Joaquín
Capítulo 433

Cloe le comunica a Joaquín que dejara dirección para volver a ser encargado jefe de la fábrica

Chema
Capítulo 433

Chema se marcha de Perfumerías de la Reina rumbo a París... ¡Y habiendo hecho las paces con Carmen!

Cloe
Capítulo 433

Marta y Cloe tienen su primer desencuentro por el método de venta: "No es lo mismo atosigar, que sugerir"

Marta no ve con buenos ojos la nueva iniciativa de París, y así se lo deja claro a Cloe: pero ella no cede, hay que introducir este método de venta.

