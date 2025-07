Capítulo 351 de Sueños de libertad; 16 de julio: Damián se lanza y se declara a Irene

Cristina ha dado un paso definitivo al romper con Beltrán, tras una conversación que ha evidenciado que sus caminos iban en direcciones opuestas. Ella le ha dejado claro que no estaba dispuesta a sacrificar su trabajo en la colonia por la relación. Gabriel por su parte ha temido ser la causa de la ruptura, pero Cristina ha marcado distancia: “Lo nuestro es mucho decir”.

Más tarde, Cristina se ha sincerado con Luis y ha reconocido que ahora tiene más claro lo que quiere hacer, y que se siente más libre que nunca.

Mientras tanto, ha crecido la tensión entre María y Andrés. Ella entre lágrimas, ha jurado que había puesto fin a su relación con Raúl desde la caída, pero Andrés no ha querido escucharla.

En otro frente, Damián le ha confesado a Irene que quiere conocerla mejor y ella le ha mostrado su vulnerabilidad confesándole que ya no podría soportar otra decepción más, a lo que él le ha respondido con franqueza: “Ya no tenemos una edad para no andar perdiendo el tiempo”.

Julia ha descubierto los planes de fuga de Teo, y aunque ha intentado impedirlo, él le ha exigido que guardara el secreto. ¿Logrará no contar nada?

Y, en un giro inesperado, Gabriel ha vuelto a colarse en el laboratorio, dejando entrever que aun quedan muchos secretos por descubrir.

