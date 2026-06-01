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Capítulo 88

La venganza contra los Korhan ya ha comenzado: Abidin descubre toda la verdad

Abidin ha ido a ver a su madre y lo que ha escuchado le ha roto el corazón. ¿Se pondrá del lado de su madre o la rechazará? Todo puede pasar en Una nueva vida.

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La venganza contra los Korhan ya ha comenzado: Abidin descubre toda la verdad

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Abidin ha ido a la casa de su madre buscando respuestas. Ella le ha dicho que, durante muchos años, creyó que él estaba muerto y ha culpado a su tío de todo lo que pasó. "Halis vio que tu padre no se rendía e intentó matarnos", le ha explicado.

El joven ha descubierto cómo su padre, al ver que Halis le quitaba todo lo que era suyo, intentó vengarse, y eso acabó en una tragedia. Su madre le ha contado que, después de pasar meses en coma tras el accidente, tuvo que esconderse y fingir que ella había muerto para que los Korhan no les hicieran nada más. Tras estar años refugiada en Francia, ahora ha vuelto para vengarse.

"Ya no puedo esperar más. Tengo cosas que hacer con mi hijo", le ha dicho ella, dejando claro que quiere ir a por los Korhan. Al principio, Abidin pensaba que le estaba engañando y que era una trampa, pero ahora ya sabe la verdad y tiene que decidir qué hacer. ¿Elegirá el amor por su madre y pedir justicia por su padre, o se quedará al lado de los Korhan?

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