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Conversaciones con la escritora

La confesión de Francisco Ortiz a Megan Maxwell: “He aprendido mucho interpretando a Daryl”

Megan Maxwell ha definido a Daryl como una persona muy meticulosa y ordenada, y un hombre muy atractivo. ¿Estará de acuerdo el actor de cómo lo ha descrito la escritora?

La confesión de Francisco Ortiz a Megan Maxwell: “He aprendido mucho interpretando a Daryl”

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Carmen Pardo
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Francisco Ortíz ha querido defender las manías de su personaje frente a Megan Maxwell, “son muy necesarias” ha bromeado el actor. El interprete que da vida a Daryl en ¿A qué estás esperando? ha asegurado que “no tengo esas manías, pero tengo alguna que he ido adquiriendo con él”.

Con respecto a los animales, Ortiz se define como contrario a Daryl, “yo soy muy amante de los animales, tengo a mi perro que me baja la ansiedad” ha bromeado el actor.

La escritora ha explicado los motivos por los que pinta a Daryl como una persona tan “tiquismiquis”, incluso con los animales.

Sobre su relación con Carol, Francisco Ortiz ha confesado que “es lo mejor que tiene Daryl”. El actor ha asegurado que ha sido una maravilla interpretar a Daryl y que ha aprendido mucho con el piloto de ¿A qué estás esperando?

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