Capítulo 433

Begoña le pide a Gabriel adoptar a Julia y él acepta... ¿a regañadientes?

La enfermera pretende que, ahora que van a formar una familia, Julia sea su hija con todas las de la ley.

Gabriel

Ahora que va a tener un bebé con Gabriel y que se han comprometido, Begoña teme que Julia se sienta como segundo plato en su nueva familia.

Por ello, como ha venido haciendo desde que se casó con Jesús, Begoña quiere adoptar legalmente a la niña, ella ya es su madre en funciones.

Así se lo pide a su prometido... ¡Y este acepta!

¿Se da cuenta Begoña de que Gabriel será a partir de ahora el padre legal de Julia?

El abogado ha aceptado, aunque parece que por dentro no le hace mucha gracia la idea. ¿Pondrán impedimentos el resto de los De la Reina para que adopten a la niña?

