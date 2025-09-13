Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista exclusiva

Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

El actor confiesa qué haría si fuese Guardia Civil, como lo fue en su momento Humberto, su personaje de La Encrucijada.

Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

Publicidad

Eduardo Velasco nos ha atendido en la redacción de Atresmedia para contarnos secretos y detalles sobre Humberto, su personaje en La Encrucijada.

El actor ha desvelado, entre otras cosas, los límites éticos y morales que cruzaría Humberto por César, el protagonista de esta historia.

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

Su personaje es un antiguo miembro de la Guardia Civil, expulsado del cuerpo de manera injusta, y se alía con César para vengar la muerte de su padre, del cual era muy amigo.

Por eso, hemos puesto a EduardoVelasco a la par con Humberto... ¿qué haría si fuese Guardia Civil? El actor se ha divertido mucho con esta dinámica, explorando una vida hipotética en la que formase parte del cuerpo de policía, como lo hizo su personaje en La Encrucijada.

Por ejemplo, Eduardo nos desvela que le hubiese encantado estar en la especialidad de submarinismo y que siempre iría de paisano. Aunque las risas estallan cuando le pedimos que confiese: ¿a qué personaje público le gustaría ponerle una buena multa?

El actor ni se lo piensa y, aunque no da nombres, apunta a la clase política: "Los multaría por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país", se desahoga Velasco, aportando otras razones.

El juego ha terminado con una profunda reflexión sobre un tema que le gustaría concienciar a la ciudadanía, y que no te puedes perder en el vídeo de arriba. ¡Dale al play y descubre todas sus declaraciones!

“No voy en contra de mi padre”: David y César se alían en secreto para destruir el contrato de los Aparicio

“No voy en contra de mi padre”: David y César se alían en secreto para destruir el contrato de los Aparicio
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

"Me voy a Estados Unidos": Evren se despide de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

"Me voy a Estados Unidos": Evren se despide de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

¿Lo recordabas? Esta es la exitosa serie de Antena 3 en la que Carolina Lapausa participó hace años

¿Lo recordabas? Esta es la exitosa serie de Antena 3 en la que Carolina Lapausa participó hace años

Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

Un encuentro cargado de reproches y acusaciones: la boda entre César y Amanda desata la guerra en la familia Oramas
¡Caos en los Oramas!

Un encuentro cargado de reproches y acusaciones: la boda entre César y Amanda desata la guerra en la familia Oramas

Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre
Resumen

Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!
Capítulo 392

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

La mujer de Joaquín descubre el moratón que su suegra tiene en la cara tras un forcejeo con don Pedro.

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico
Capítulo 392

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico

El autobús en el que viajaba Ángela ha sufrido accidente dejando multitud de heridos y fallecidos.

Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!

Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!

María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián

María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera

Publicidad