Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

Eduardo Velasco nos ha atendido en la redacción de Atresmedia para contarnos secretos y detalles sobre Humberto, su personaje en La Encrucijada.

El actor ha desvelado, entre otras cosas, los límites éticos y morales que cruzaría Humberto por César, el protagonista de esta historia.

Su personaje es un antiguo miembro de la Guardia Civil, expulsado del cuerpo de manera injusta, y se alía con César para vengar la muerte de su padre, del cual era muy amigo.

Por eso, hemos puesto a EduardoVelasco a la par con Humberto... ¿qué haría si fuese Guardia Civil? El actor se ha divertido mucho con esta dinámica, explorando una vida hipotética en la que formase parte del cuerpo de policía, como lo hizo su personaje en La Encrucijada.

Por ejemplo, Eduardo nos desvela que le hubiese encantado estar en la especialidad de submarinismo y que siempre iría de paisano. Aunque las risas estallan cuando le pedimos que confiese: ¿a qué personaje público le gustaría ponerle una buena multa?

El actor ni se lo piensa y, aunque no da nombres, apunta a la clase política: "Los multaría por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país", se desahoga Velasco, aportando otras razones.

El juego ha terminado con una profunda reflexión sobre un tema que le gustaría concienciar a la ciudadanía, y que no te puedes perder en el vídeo de arriba. ¡Dale al play y descubre todas sus declaraciones!