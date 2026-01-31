Antena3
Fernando Andina llega a Sueños de libertad de la mano de Pablo Salazar: "Me encanta mi personaje"

El actor aterriza en la serie más vista de la televisión con un personaje clave que promete revolucionarlo todo.

Fernando Andina es una de las nuevas incorporaciones que se suman a la nueva temporada de Sueños de libertad.

El actor interpreta a Pablo Salazar, un empresario que llega a la colonia tras comprar las acciones de Joaquín Merino. Rápidamente pasará de ser un simple accionista al director financiero de Perfumerías Brossard De la Reina provocando una gran revuelo por parte del resto de accionistas.

Hemos hablado con Fernando Andina que nos ha presentado a este personaje que ya nos ha confesado que cree que Pablo va a gustar y que va a dar mucho juego en Sueños de libertad.

Pablo Salazar se convierte en el director financiero de Perfumerías Brossard de la Reina

Pablo Salazar, un hombre de negocios

El actor nos ha contado que Pablo Salazar es un hombre serio, trabajador, brillante en los negocios que pretende rescatar a la fábrica para que vuelva a resurgir y que llega a la fábrica acompañado de su familia: su mujer Nieves y sus hijos: Miguel y Mabel.

"Me encanta mi personaje y mi familia", nos ha confesado Fernando Andina y es que los Salazar vienen con ganas y dispuestos a poner patas arriba a la gente de la colonia.

"La llegada de Marisol va a ser una movida"

El intérprete nos ha revelado que Pablo Salazar aterriza en Toledo marcado por una infidelidad y buscando empezar de cero. Sin embargo, Marisol, su amante, se presentará en la colonia provocando un gran conflicto en la vida de Pablo Salazar: "No contaba con ella", nos ha contado. ¿Lo descubrirá su mujer?

Además, Fernando Andina nos ha revelado cómo han sido los ensayos para interpretar a este personaje y algún otro secreto entre rodaje y rodaje como que comparte camerino con...¡Alejandro Albarracín, Javier Lara y Daniel Albadalejo.!

¡Qué ganas de seguir descubriendo a Pablo Salazar! Dale al play no te pierdas todo lo que nos ha contado Fernando Andina y disfruta de los próximos capítulos de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.

Series

Fernando Andina llega a Sueños de libertad de la mano de Pablo Salazar: "Me encanta mi personaje"

