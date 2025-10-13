Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 413

Gabriel le pide matrimonio a Begoña y ella se queda en shock... ¡no lo esperaba!

La enfermera se queda sin palabras ante la propuesta que le hace, ¿le dirá que sí?

Gabriel

Gabriel le ha comunicado a Begoña que va a hacerse cargo del hijo que esperan, y que quiere ser un padre para la criatura.

Ambos atraviesan un momento dulce y muy feliz, incluso se dan masajes en los pies y más momentos que comparten las parejas.

En un momento dado, Gabriel ha sacado de su bolsillo un anillo, y se lo ha mostrado a la enfermera: "¿Quieres casarte conmigo?"

La joven se ha quedado sin palabras, realmente no se esperaba esta propuesta de Gabriel... ¿qué va a contestar?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se enterará de la propuesta de matrimonio... ¡Y le pedirá explicaciones a Begoña!

Capítulo 413 de Sueños de libertad; 13 de octubre: Begoña, sin palabras ante la pedida de matrimonio de Gabriel

Andrés visita a Remedios en la cárcel y le pide la verdad: "Si me asegura que a mi hija no le pasará nada, lo haré"

Raúl le propone a Claudia que se marche con él a Madrid... ¡quiere cumplir su sueño!

Tasio y Damián hacen las paces: "¡Estoy muy orgulloso de ti, hijo!"

Padre e hijo han tenido un acercamiento, reconociendo que los dos han cometido errores con el otro, aunque Damián ha terminado por recalcarle lo orgulloso que está de él.

Ferit ha buscado a Seyran para abrirle su corazón como nunca antes. Hundido por la situación de su padre en la cárcel y superado por el embarazo de Pelin, le ha hecho la declaración de amor más sincera de su vida.

