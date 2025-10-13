Gabriel le pide matrimonio a Begoña y ella se queda en shock... ¡no lo esperaba!

Gabriel le ha comunicado a Begoña que va a hacerse cargo del hijo que esperan, y que quiere ser un padre para la criatura.

Ambos atraviesan un momento dulce y muy feliz, incluso se dan masajes en los pies y más momentos que comparten las parejas.

En un momento dado, Gabriel ha sacado de su bolsillo un anillo, y se lo ha mostrado a la enfermera: "¿Quieres casarte conmigo?"

La joven se ha quedado sin palabras, realmente no se esperaba esta propuesta de Gabriel... ¿qué va a contestar?