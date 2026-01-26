Andrés, dispuesto a denunciar a María por adulterio: “Ya es hora de que el peso de la ley caiga sobre ella”

Andrés no puede más. Desde que sabe que María y Gabriel son amantes, no para de darle vueltas sobre si debería o no denunciar a su mujer ante la justicia.

Sin embargo, ahora a María sigue manchando a Begoña y que le ha exigido que se marche de casa, lo empieza a tener más claro.

Andrés ha aguantado que María le engañara con su embarazo, su invalidez, la muerte de Víctor, que se aliara con Jesús y con Gabriel, que malmetiese a Julia contra ellos, que impidiese su nulidad matrimonial, pero es el momento de poner las cosas en su sitio.

“Es hora de todo el peso de la ley caiga sobre ella”, le dice Andrés a su padre que no duda en apoyar a su hijo en todo.

Además, Andrés le asegura a Damián que se lo contará todo a Begoña para que ella también denuncie a Gabriel. Así por fin se podrán librar de ellos y vivir su amor libres y felices.