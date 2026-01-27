Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina
De la mano de Cloe, su amiga llegará a la tienda con Marta y Carmen.
Valentina llegará a Toledo muy apurada, no sabe nada de perfumes. Pero Cloe, su amiga, le transmitirá calma… ¡quiere que le vaya lo mejor posible!
La joven conocerá a Marta y Carmen, ¿empezará con buen pie con ellas? ¿Cómo se adaptará a la fábrica?
Gabriel le pedirá a Begoña que le dé una oportunidad para formar la familia que han formado juntos… ¡Y Andrés lo escuchará todo! ¿Será capaz de confesarle el idilio entre María y Gabriel?
Por su parte, parece que Marta y Cloe volverán a tener un acercamiento… ¿Están en un buen momento?
