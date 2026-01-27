Capítulo 485
¡Marta convence a Pablo para que contrate una nueva dependienta!
Aunque el nuevo director se negaba, lo cierto es que las explicaciones de Marta han sido muy convincentes: necesitan otra mano sí o sí.
Marta ha ido a hablar directamente con Salazar para pedirle que contrate a una nueva empleada para la tienda.
Lo cierto es que las nuevas medidas han molestado a los trabajadores, especialmente a Carmen y Claudia, quienes no dan abasto con las tareas de la tienda, ahora que no está Gema.
Tras una dura negociación, Marta ha terminado por convencer al nuevo director para contratar a una persona más para la tienda. Él mismo responderá ante Gabriel y Brossard, pero le ha pedido a Marta que funcione…
Ella le ha asegurado que así será… ¡se encargará de que la nueva chica de la tienda rinda!
¿Quién será la nueva compañera de Claudia y Carmen?
