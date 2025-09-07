Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, víctima de la cara oculta de don Pedro

Llega una semana cargada de conflictos en Sueños de libertad. Algunos de los matrimonios de la serie sufrirán duros golpes y penderán de un hilo, abriendo caminos para amores del pasado, pero también futuros.

Una de las parejas que atravesará una grave crisis son Luz y Luis. La médico va a quedar muy dolida tras enterarse del beso entre su marido y Cristina. Aunque él le asegura que no ha sido más que un impulso por la alegría de haber acabado el perfume, ella siente que su relación se enfría cada día. ¿Podrán arreglar su matrimonio o es el principio del fin?

Luis en el capítulo 392 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Cristina estará en el ojo del huracán, no solo por la tensión que se ha creado con Luis y Luz, si no que le revelará a Claudia sus sentimientos... ¡Cree que se ha enamorado de su jefe!

La situación también se va a volver delicada para la matriarca Merino, Digna. Después de revelar a Joaquínla verdad sobre cómo don Pedro le quitó la dirección de la empresa, su hijo plantará cara a su marido...y será ella quien sufrirá las consecuencias en su propia casa.

Una cara oculta de don Pedro aparecerá, y su lado más violento y agresivo se volcará contra Digna... ¿Qué va a hacer ella ahora? ¿Pedirá ayuda?

Por su parte, don Pedro no se achantará ante la exigencia de Joaquín en devolverle el puesto de director de la fábrica. Incluso va a aprovechar la ocasión para anunciarle que será Tasio quien ocupe el sillón presidencial cuando el ya no esté. ¿Cómo reaccionará el Merino?

Don Pedro en el capítulo 391 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

En la casa de la Reina, Andrés tomará una decisión que va a sacudir aún más su relación con María: no quiere adoptar un hijo con ella. ¿Qué hará ella? ¿Intentará manipularle otra vez?

Sin embargo, habrá otra noticia que va a hacer a María muy feliz. Después de hablar con Damián y exponerle la complicada situación financiera de Perfumerías De la Reina, Gabriel le cuenta que ha preparado el terreno para que Brossard se presente a salvarles. ¿Qué pasará ahora?

No te pierdas todo lo que pasará la próxima semana en Sueños de libertad.