Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los Merino se enterarán de todo lo que les ha hecho don Pedro

Begoña descubrirá por Julia los planes de María sobre la adopción... ¿Cómo le sentará?

Irene empezará a sospechar que su hermano no está bien de salud y Luz le dejará caer que es mejor que hable con él. ¿Harán las paces?

Joaquín revelará a Gema lo que sabe sobre don Pedro y los Merino se irán enterando de que lleva meses traicionándoles por la espalda.

Marta seguirá hecha polvo y volverá a escribir en su diario con Fina en mente. ¿Conseguirá en algún momento recuperarse de este duro golpe?

