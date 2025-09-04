Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los Merino se enterarán de todo lo que les ha hecho don Pedro

Joaquín le revelará a su esposa que él está detrás de que perdiera la dirección de la empresa y se enfrentará al marido de su madre.

Gema

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Begoña descubrirá por Julia los planes de María sobre la adopción... ¿Cómo le sentará?

Irene empezará a sospechar que su hermano no está bien de salud y Luz le dejará caer que es mejor que hable con él. ¿Harán las paces?

Joaquín revelará a Gema lo que sabe sobre don Pedro y los Merino se irán enterando de que lleva meses traicionándoles por la espalda.

Marta seguirá hecha polvo y volverá a escribir en su diario con Fina en mente. ¿Conseguirá en algún momento recuperarse de este duro golpe?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Series

Gema

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada
Avance | Capítulo 21

Marta
Capítulo 386

Carmen consuela a Marta tras el lanzamiento del nuevo perfumen: "Si te fallan las fuerzas, aquí estamos nosotras"

Pasión oculta está dedicado a la relación entre Marta y Fina, y De la Reina está muy triste por no poder compartirlo con la mujer que quiere. ¡Pero Carmen no la deja sola!

