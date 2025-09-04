Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los Merino se enterarán de todo lo que les ha hecho don Pedro
Joaquín le revelará a su esposa que él está detrás de que perdiera la dirección de la empresa y se enfrentará al marido de su madre.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
Begoña descubrirá por Julia los planes de María sobre la adopción... ¿Cómo le sentará?
Irene empezará a sospechar que su hermano no está bien de salud y Luz le dejará caer que es mejor que hable con él. ¿Harán las paces?
Joaquín revelará a Gema lo que sabe sobre don Pedro y los Merino se irán enterando de que lleva meses traicionándoles por la espalda.
Marta seguirá hecha polvo y volverá a escribir en su diario con Fina en mente. ¿Conseguirá en algún momento recuperarse de este duro golpe?
