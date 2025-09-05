Joaquín estalla tras descubrir el engaño de Pedro y jura proteger a Digna de su chantaje

En Sueños de libertad, Digna no ha podido guardar más silencio y, rota por la presión, ha confesado a Joaquín todo lo que sabe gracias a Irene. Pedro fue quien provocó su destitución como director de la fábrica, llegando incluso a drogarle para apartarlo de su camino.

El mayor de los Merino no da crédito a tanta traición. Digna también ha revelado que vive bajo un chantaje constante que le impide huir. Joaquín, enfurecido, solo piensa en liberarla de ese control, aunque ahora conocen la grave enfermedad que Pedro oculta.