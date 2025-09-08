Damián se desahoga con Manuela y ella le consigue sacar una carcajada: "Usted no es un mal hombre"

El patriarca se ha apoyado en Manuela al contarle todos los problemas que tiene, especialmente con sus hijos.

En la última cena familiar, tuvo un gran choque con Tasio, de quien lleva mucho tiempo distanciado, y esta cena no ha hecho más que alejarles. ¿Es irrecuperable su relación?

Damián se ha desahogado con ella, mientras Manuela escuchaba atentamente. La mujer ha intentado que le reste importancia a sus problemas... ¡Y le ha conseguido arrancar una carcajada!

Además, le ha animado a que se perdone a sí mismo por los errores cometidos, ya que no sirve de nada martirizarse, en referencia a sus problemas con Gaspar.

¿Tiene una bonita amistad la trabajadora y el patrón?