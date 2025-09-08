“Siempre te querré”: Ferit entrega a Seyran el anillo que diseñaron juntos como recuerdo de su amor

Ferit y Seyran han firmado el predivorcio que acerca cada vez más el final de su relación. Después de todo lo que han vivido, se han sentado frente a frente para tener una conversación muy sincera.

Ferit le ha pedido perdón con el corazón en la mano: “Seyran, sabes que te quise de verdad, lo máximo que pude dado cómo soy”. Ella, emocionada, le ha respondido con una pregunta: “¿Crees que algún día podré querer a alguien como te quise a ti?”.

Cuando Seyran se ha levantado para irse, Ferit la ha parado y le ha puesto en el dedo el anillo que habían diseñado juntos. “Si no hubieras dicho lo que dijiste, hoy estaría a la venta. No llegó, es el destino”, le ha explicado.

Ella apenas ha podido contestar: “Es muy bonito”. ¿Es este anillo el símbolo definitivo de su segundo adiós o de un amor que nunca olvidarán?