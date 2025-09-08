¿Adiós definitivo?
“Siempre te querré”: Ferit entrega a Seyran el anillo que diseñaron juntos como recuerdo de su amor
Ferit no quiere que Seyran olvide su historia. Le ha regalado el anillo que hicieron juntos como el recuerdo más puro de su amor.
Ferit y Seyran han firmado el predivorcio que acerca cada vez más el final de su relación. Después de todo lo que han vivido, se han sentado frente a frente para tener una conversación muy sincera.
Ferit le ha pedido perdón con el corazón en la mano: “Seyran, sabes que te quise de verdad, lo máximo que pude dado cómo soy”. Ella, emocionada, le ha respondido con una pregunta: “¿Crees que algún día podré querer a alguien como te quise a ti?”.
Cuando Seyran se ha levantado para irse, Ferit la ha parado y le ha puesto en el dedo el anillo que habían diseñado juntos. “Si no hubieras dicho lo que dijiste, hoy estaría a la venta. No llegó, es el destino”, le ha explicado.
Ella apenas ha podido contestar: “Es muy bonito”. ¿Es este anillo el símbolo definitivo de su segundo adiós o de un amor que nunca olvidarán?
