Gema y Teo, una conexión que emociona dentro y fuera de Sueños de libertad: "Antes de cada secuencia nos miramos"

La intérprete que da vida a Gema en Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, nos ha contado todo sobre esta nueva etapa de su personaje como madre tras una larga lucha por conseguir este sueño de formar una familia con Joaquín y que ahora, por fin, es una realidad con la llegada de Teo.

Y es que aunque al principio la relación entre madre e hijo fue un poco complicada y con algunos obstáculos, Gema ha sabido acercarse a Teo y ganarse un hueco en el corazón de un niño que solo buscaba encontrar el cariño en su nueva familia tras la pérdida de sus padres biológicos.

A Gema le costó mucho aceptar que debía renunciar a su deseo de ser madre de manera natural al padecer una enfermedad en el corazón ya que podía poner en riesgo su vida. Por eso, el matrimonio decidió adoptar al pequeño Teo, que además, era el hijo de una prima de Gema.

"Lo que se ha vivido en pantalla: la maternidad deseada, las falsas esperanzas, la cardiopatía, la adopción", ha sido una montaña rusa para su personaje nos ha confesado la actriz añadiendo que está muy contenta con que los guiones de este proyecto hayan tocado temas que incluso, a veces, pueden ser un poco tabú en la sociedad o muy dolorosos.

"Trabajar con Nicolás es un regalo"

La actriz también nos ha desvelado algún secreto de rodaje y es que compartir escenas con Nicolás Rodicio, el actor que da vida a Teo, ha sido para ella todo un regalo para ella.“Nico es muy especial", ha confesado Agnès Llobet con emoción al contarnos que su compañero tiene un gran talento y un cerebro muy privilegiado. "Tiene muchas herramientas como actor profesional con 12 años que tiene"

Pero si hay algo que la actriz ha destacado, es la complicidad con Nicolás: “Él tiene una visión de juego que es lo que los actores necesitamos no perder, aunque tengamos 40, 50 y 60. Para él siempre es un juego y siempre va con propuestas y enriquece las secuencias. Se emociona y nos hace emocionar”.

Y no solo entre secuencia y secuencia, también fuera de cámaras, ha nacido un vínculo muy especial entre Agnès Llobet y Nicolás Rodicio y es que pasan mucho tiempo de rodaje y esa conexión también se nota en la relación tan bonita que están construyendo Gema y Teo en Sueños de libertad.

Y hasta tienen su pequeño ritual antes de grabar: “Siempre nos miramos antes de la secuencia" y añadía: "Él lo vive, así como de jugar, y yo intento robarle un poco ese espíritu y de alguna manera con la mirada entregarle un poco la serenidad”, nos ha contado.

Sigue descubriendo la bonita historia de esta madre e hijo en Sueños de libertad que nos enamora cada tarde.